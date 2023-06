Brésil-Sénégal (2-4) : Les Lions réalisent un exploit face à la Seleçao

C’est un exploit que les Lions ont réalisé ce mardi à Lisbonne, en s’imposant en match amical devant le Brésil sur la marque de 2-4. C’est la première victoire du Sénégal contre la Seleçao. Aliou Cissé et ses hommes, qui avaient déjà tenu en échec ce géant mondial du football, ont fait mieux cette fois. Et ils ont réussi à marquer à quatre reprises.





Pourtant, c’est le Brésil qui a ouvert la marque à la 14e mn, sur un but de Lucas Paqueta, avant qu'Habib Diallo n’égalise sur une reprise de volée splendide à la 26e mn.





Le match prend une autre tournure à la 52e, quand Marquinhos marque contre son camp et permet au Sénégal de prendre l’avantage. Trois minutes plus tard, Sadio Mané, d’un super tir enroulé, marque le 3e but des Lions. Marquinhos, à la 58e mn, marque le but du 2-3. Mais Mané, sur penalty, réussit un doublé et porte le score à 2-4.