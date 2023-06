Brésil-Sénégal : Voici le onze des Lions

Après un turnover effectué lors de la 5e journée des éliminatoires de la Can-2023 contre le Bénin, Aliou Cissé a composé un nouveau onze contre le Brésil, ce mardi à Lisbonne, en amical (19 h), avec le retour de plusieurs cadres.



Dans les buts, le sélectionneur national a titularisé Mory Diaw. En défens,e Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et Youssouf Sabaly, qui n’avaient joué contre le Bénin, font leur retour dans le onze de départ. Ismaïla Jakobs est aligné à gauche.



Dans l’entrejeu, Pathé Ciss, Nampalys Mendy et Pape Guèye sont titulaires. En attaque, le technicien sénégalais a choisi le trio Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Habib Diallo.



Voici le onze de départ des Lions