Bundesliga : Sehrou Guirassy établit un nouveau record

L'attaquant international guinéen de Stuttgart, Sehrou Guirassy, est en excellente forme. Auteur d'un but lors du match amical entre la Guinée et le Gabon (1-1), l'avant-centre du Sily national de Guinée a marqué son 14ème but de la saison en Bundesliga en seulement 8 journées en ouvrant le score lors de la victoire de Stuttgart sur L'union Berlin (0-3).