Burkina Faso : Un nouveau sélectionneur nommé à la tête des Etalons

Brama Traoré est le nouveau sélectionneur des Etalons du Burkina Faso. Il a été présenté à la presse ce lundi 11 mars 2024. Le technicien burkinabé est l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale junior et des Etalons locaux. Il a longtemps travaillé sous la coupe de l’ex-coach de l’équipe fanion Paul Put.





C’est « quelqu’un de posé, de pondéré » et qui a « une grande fibre patriotique »







Le président de la Fédération burkinabè de Football, Lazare Banssé, dit beaucoup de bien de lui.







D'après le dirigeant, Brama Traoré est « quelqu’un de posé, de pondéré » et qui a « une grande fibre patriotique ». Il « sait parler et galvaniser ». En plus, il a « l’avantage de bien connaître le championnat burkinabé ». L'homme a également été « l'entraîneur de plusieurs clubs », informe par ailleurs le président de la FBF.





A peine nommé à la tête des Etalons, Brama Traoré s’est déjà fixé des objectifs. Il compte notamment qualifier le pays pour la Coupe du monde et remporter la Coupe d’Afrique des Nations.





« L’objectif final est de se qualifier pour la Coupe du Monde »





« J’ai traversé des rivières, j’ai escaladé beaucoup de choses et aujourd’hui il faut que j’amène l’équipe à escalader jusqu’à atteindre l’objectif final qui est de se qualifier pour la Coupe du Monde et même remporter la Coupe d’Afrique des Nations », a-t-il déclaré. L'homme compte sur sa bonne connaissance des équipes nationales du Burkina pour atteindre ces objectifs.