Buteur et passeur, Iliman Ndiaye lance sa saison, mais perd son duel face à Ismail Jakobs

Iliman Ndiaye, l'attaquant international sénégalais en manque de réussite, avait montré des signes d'impatience et de frustration pour ses débuts avec Marseille. Mais ce samedi contre Monaco, l'attaquant sénégalais s'est illustré en ouvrant son compteur but dès la première minute. Il a également délivré une passe décisive pour le deuxième but marseillais.



Cependant, Iliman Ndiaye a dû quitter le terrain précocement à la 47e minute en raison d'une blessure, et cela a entrain? la défaite de l'OM battu par Monaco (3-2).



Malgré cette défaite, la performance d'Iliman Ndiaye lui permet de retrouver un peu de la confiance.