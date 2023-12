ÇA SE TEND POUR KARIM BENZEMA EN ARABIE SAOUDITE...





Le Ballon d'or 2022 Karim Benzema ne fait pas l'unanimité en Arabie saoudite depuis sa signature pour le club Al-Ittihad à l'été 2023. Il a été fortement critiqué par la presse saoudienne après le nouveau revers de son équipe ce samedi 23 décembre.





L'aventure saoudienne de Karim Benzema pourrait tourner au vinaigre. L'ancien avant-centre du Real Madrid a essuyé les critiques d'un présentateur vedette du pays du Moyen-Orient Walid Al-Farraj. "L'écart entre Benzema et le public se creuse de jour en jour. Il n'a pas joué et n'a jamais réussi à faire une seule différence. Et surtout, il ne fait aucun effort, comme s'il disait au public: 'je m'amuse juste avec vous'", a-t-il lâché à Goal Arabia.





Le présentateur a même poussé la comparaison avec une autre star arrivée plus tôt en Arabie saoudite et que Karim Benzema connaît très bien: "Quand Ronaldo est arrivé en janvier, il a montré des signes qu'il voulait jouer, mais Benzema ne propose rien. C'est comme si l'équipe ne l'aimait pas. Il est mal à l'aise. Je ne connais pas la raison."









Son équipe est larguée en championnat





Ces critiques arrivent après la nouvelle défaite d'Al-Ittihad face à la modeste équipe d'Al-Raed (1-3) qui était avant-dernière avant la 18e journée de Saudi Pro League. Le club de N'Golo Kanté et Karim Benzema a enchaîné un deuxième revers de rang en championnat et se voit relégué à 22 longueurs du leader, Al-Hilal.

Et là encore, Walid Al-Farraj n'a pas ménagé l'ancien international français en considérant qu'il "n'avait rien fourni de remarquable" et qu'il ressemblait à un "invité d'honneur". Le coach argentin de l'équipe d'Al-Ittihad, Marcelo Gallardo, n'a visiblement pas été convaincu de la prestation de son attaquant et l'a sorti à un quart d'heure du terme de la rencontre alors que son équipe était menée au score.