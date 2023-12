Caf Awards 2023 : Le Chef de l'Etat remercie la CAF et félicite Lamine Camara

Le président Macky Sall a reçu le prix d’Excellence du Président de la Confédération Africaine de Football (CAF) lors de la cérémonie des Caf Awards 2023 qui s'est tenue hier au Maroc. Une distinction qui ne le laisse pas insensible. Via un post sur X (ex twitter), le Chef de l'État a exprimé toute sa gratitude au Président Patrice Motsepe et à la CAF.







Il a profité de ce post pour féliciter Lamine Camara, auréolé du titre de meilleur jeune joueur africain de l'année 2023. Le jeune joueur du FC Metz auteur d'une saison faste avec deux titres de champion d'Afrique U20 et CHAN, succède au palmarès à un ancien pensionnaire de Génération Foot, Pape Matar Sarr.









L'intégralité du Post





Je suis honoré de recevoir le prestigieux prix d’Excellence du Président de la CAF, lors de la cérémonie des #CafAwards.

Je tiens à exprimer ma gratitude au Président Patrice Motsepe et à la #CAF pour cette distinction qui honore toute la nation sénégalaise.

J’y vois, certes, la reconnaissance d’efforts consentis pour le rayonnement du football en particulier et du sport en général ; mais surtout un encouragement à poursuivre ces efforts, dans nos pays et sur notre continent.