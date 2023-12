CAF Awards : Macky Sall a reçu son trophée

Le Président de la République Macky Sall a reçu le Prix de l’Excellence que lui a décerné la Confédération Africaine de Football (CAF) lord de la cérémonie des CAF Awards. La distinction lui a été remise, ce mercredi 20 décembre, par le ministre des Sports, Lat Diop.