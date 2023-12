Cameroun : Ce livre qui "détruit" Samuel Eto’o

On n’est jamais trahi que par les siens. Jean Bruno Tagne, l’ex-directeur de campagne de Samuel Eto’o lors de la dernière élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a sorti un livre à charge contre la légende du FC Barcelone le lundi 11 décembre dernier.



L’ouvrage intitulé: « L’arnaque : Il voulait donner au football camerounais toute sa grandeur », raconte comment Samuel Eto’o a pu accéder à la présidence de la Fécafoot, ses "filouteries" pour tenter de prolonger son mandat et la rupture "abusive" du contrat de la Fécafoot avec l’équipementier français « Le Coq Sportif ».



Il a essayé de prolonger son mandat de 4 à 7 ans



Jean Bruno Tagne n’a pas vraiment retenu ses coups dans cet ouvrage paru le jour où le président de la Fécafoot fêtait ses deux ans à la tête de l’instance.



Le journaliste soutient que Samuel Eto’o a pu se faire élire président de la Fédération camerounaise de Football parce qu’il a bénéficié de la « complicité » de la « classe politique nationale, des anciens coéquipiers au sein des Lions indomptables et des délégués acquis à sa cause ». Une fois élu, l'ex-international camerounais a essayé de prolonger son mandat. Mais l'initiative n'a pas prospéré.



« Six mois à peine après son arrivée à la tête de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o a modifié les statuts pour faire passer son mandat de quatre à sept ans. Il n’avait été stoppé dans cette dérive que par une injonction de la FIFA », a rappelé Jean Bruno Tagne.



Il mais toutefois à son crédit la relance du football camerounais



L’ex-directeur de campagne de la légende camerounaise a également évoqué ces « fameux audios sur les matchs truqués qui ont profondément choqué », et la rupture « abusive » du contrat entre la Fécafoot et l’équipementier « Le Coq sportif ».



Le livre met aussi en lumière, l’emprisonnement de Parfait Siki, ex-secrétaire général de la Fécafoot, sur ordre de Samuel Eto’o et les "choix controversés ayant entraîné de grosses pertes financières" à la structure faîtière du football camerounais.



L’ouvrage met toutefois au crédit du triple vainqueur de la Ligue des Champions, la relance du « football camerounais à travers un championnat qui était très très animé ». « Il y a eu un début de retour du public dans les stades », avoue le journaliste.



« Actucameroun » nous apprend que la Fécafoot prépare une réponse choc à l’ouvrage.