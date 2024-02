Cameroun : la mascotte des Lions arrêtée à son retour de la CAN !

Ngando Pickett, célèbre supporter et considéré comme la mascotte des Lions Indomptables du Cameroun, a été arrêté à l'aéroport international de Douala à son retour de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, où les troupes de Rigobert Song ont été défaites par le Nigeria (2-0) le 28 janvier dernier en huitièmes de finale.







Avec son groupe de supporters, Ngando Pickett, 72 ans, avait attiré l'attention en Côte d'Ivoire en lançant des appels à l'aide pour financer son retour au Cameroun. “Nous attendons votre soutien pour pouvoir prendre l’avion et rentrer à Yaoundé. La Fecafoot est déjà rentrée. Nous avons été abandonnés. Nous sommes coincés à Abidjan. Il nous faut 1 400 000 FCFA pour les billets d’avion retour. Nous sommes en souffrance à Abidjan, ça ne va pas’’, avait lancé le Camerounais dans un message de détresse.





Finalement, son retour aurait été pris en charge par une société d'exploitation minière ivoirienne et par Patrice Evra, l'ex-footballeur international français. Toutefois, à sa descente d'avion dimanche, il a été immédiatement interpellé. Un policier a expliqué à Équinoxe Radio et télévision : « Il était à bord d’un vol Air Ivoire arrivé à Douala vers 2h24. Nous l’avons immédiatement interpellé avec ses collaborateurs. »









Pickett – “certains estiment que j’ai déshonoré le Cameroun”

L'arrestation de ce célèbre supporter serait liée à son comportement en Côte d'Ivoire et à son appel à l’aide. Pickett lui-même a confirmé son arrestation et a déclaré : « J’ai été entendu sur procès-verbal. Je trouve que c’est tout à fait normal. Il y a eu des problèmes, certains estiment que, de par mon comportement, j’ai déshonoré le Cameroun, il fallait que je m’explique. »