Cameroun : Le « plus jeune joueur » de la CAN 2023 épinglé pour fraude sur l’âge





Les amateurs de football africain se rappellent de lui non pas pour ses exploits sur le terrain mais pour avoir popularisé la célèbre danse camerounaise du Kior dans les couloirs d'un stade en Côte d'Ivoire. Avec un âge déclaré de 17 ans, il était considéré comme le plus jeune joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Cependant, de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux doutaient de cette information. Une révélation faite ce lundi 11 mars vient corroborer les suspicions.





La FECAFOOT, par le biais de plusieurs médias locaux, annonce ce matin que 62 joueurs du championnat du Cameroun ont été déclarés inéligibles pour les play-offs du championnat MTN Elite One en raison de leur double identité, faussant ainsi leur véritable âge. Parmi les joueurs mis en cause, on compte notamment 13 de la Yong Sport Academy, 7 de Victoria United, de l'AS Fortuna, ainsi que 5 de l'UMS de Loum. Dans cette liste, figure également Nathan Douala, le milieu de terrain de Victoria United, qui est donc exclu des play-offs du championnat camerounais.