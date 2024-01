Cameroun : "Samuel Eto’o m’a appelé et a essayé de me menacer", les révélations du père de Choupo-Moting

u Cameroun, futur adversaire du Sénégal, la préparation de la CAN ivoirienne n'est pas de tout repos. Après la polémique sur le refus de participer à la Coupe d'Afrique des nations de Regis François Mughe et la décision d'André Onana de jouer le 14 janvier en club, 24 heures avant le match du Cameroun face à la Guinée, la non-sélection de Choupo-Moting fait encore couler d'encre.







Son père, Just, en a parlé sur radio Balafon, rapporte Camerounweb. "Je ne sais pas pourquoi il n’a pas été sélectionné. Mais deux jours avant la publication de la liste des joueurs, il y a eu des bruits qui couraient qu’il n’allait pas être sélectionné. Ça veut dire que parmi les décideurs, il y en avait qui étaient pour et d’autres contre. Éric est mon fils unique. Il a joué avec toutes les sélections allemandes inférieures. S’il a accepté de jouer pour le Cameroun, c’est par amour", a-t-il d'abord déclaré.