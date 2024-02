Cameroun : Samuel Eto'o annonce le départ de Rigobert Song

Rigobert Song ne sera pas reconduit à la tête de l'équipe nationale du Cameroun : c'est ce que vient d'annoncer Samuel Eto'o ce mercredi lors d'un entretien avec France24.



"Il a beaucoup apporté à cette équipe mais les lois du football étant ce qu’elles sont… Nous n'avons pas atteint nos objectifs, et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat. J’ai eu l’occasion d’en discuter avec lui. J’ai donné nos positions et maintenant il faut penser à l’avenir, tout en lui souhaitant plein de succès dans sa future carrière", a affirmé l'ancien joueur devenu président de la Fédération camerounaise de football.



Logé dans la poule du Sénégal à la CAN, le Cameroun était sorti in-extremis au bout d'un match sensationnel face à la Gambie. Mais les Lions Indomptables ont ensuite été éliminés 2-0 par le Nigeria en huitième de finale. C'était donc la dernière rencontre de Song à la tête du Cameroun.