Campagne post-CAN 2023 : le lourd programme qui attend les Lions

Pas de répit pour les Lions du Sénégal. Après leur élimination en huitièmes de finale de la 34e CAN, Sadio Mané et sa bande auront droit à un agenda surchargé durant l’année 2024. Selon Record, ils vont disputer 8 matchs, au total, pour le compte des qualifications de la CAN 2025 prévue au Maroc, et celles de la Coupe du monde 2026 co-organisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada.



La quête des tickets pour les prochaines joutes continentales débutent en septembre prochain pour le Sénégal avec les deux premières journées suivies, en octobre, des 3e et 4e journées. Le dernier tour des qualifications aura lieu du 11 au 19 novembre 2024.



Pour la course pour le prochain Mondial, le Sénégal recevra la Rd Congo avant de rendre visite à la Mauritanie pour le compte des 3e et 4e journées prévues les 3 et 11 juin prochain.



Un neuvième match au programme. Le journal sportif souffle que le Sénégal est en effet à la recherche d’un adversaire pour un match amical lors de la prochaine fenêtre FIFA (18-26 mars).