CAN 2023, Algérie : Belmadi charge le Stade Rennais pour le forfait d’Amine Gouiri

Après le forfait d’Amine Gouiri pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024, Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’Algérie, a lourdement chargé l’attitude du Stade Rennais.





Une désillusion pour Amine Gouiri. Alors qu’il figurait parmi les joueurs sélectionnés par Djamel Belmadi pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2023 avec l’Algérie, l’attaquant du Stade Rennais a vécu un gros coup dur ce lundi puisque la FAF a annoncé son forfait pour le tournoi en Côte d’Ivoire, ce lundi. «Je n’aurais jamais voulu écrire ces lignes, mais je dois malheureusement déclarer forfait pour la CAN avec l’équipe nationale d’Algérie. Un vrai crève-cœur pour moi, qui était impatient de disputer cette compétition et de représenter mon pays», avait d’ailleurs expliqué le joueur après cette annonce, sur Instagram.









Arrivé dans le groupe des Verts en décembre dernier, Amine Gouiri (23 ans) va donc devoir tirer un trait sur la compétition continentale, au grand regret de Djamel Belmadi, son sélectionneur. «Il est arrivé chez nous avec une douleur au genou. Bizarrement, nous avons reçu un communiqué du Stade Rennais suite à notre demande puisque c’est le joueur lui-même qui nous a indiqué qu’il avait cette douleur au genou qu’on ignorait puisque son dernier match, c’était le 20 décembre», a-t-il expliqué, au micro de DZFoot.





Le Stade Rennais n’aurait pas prévenu le staff algérien





Titulaire avec Rennes lors de la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve contre Clermont (3-1), Amine Gouiri n’avait pas semblé en méforme, selon son sélectionneur, qui a taclé le club breton. «Il avait joué quasiment tout le match, il était sorti à trois ou quatre minutes de la fin, donc il n’y avait aucun signal qui pouvait nous avertir qu’il avait une blessure. Deux jours avant son arrivée, c’est lui qui nous a dit qu’il avait cette douleur, ensuite, nous avons pris attache avec le club qui nous a envoyé un rapport médical», a continué le sélectionneur des Verts.