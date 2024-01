CAN 2023 : Aliou Cissé enregistre deux gros forfaits («Le Quotidien»)

Coup dur pour Aliou Cissé. Le sélectionneur du Sénégal devra se passer de deux des 27 Lions qu’il a convoqués pour la CAN (Côte d’Ivoire, 13 janvier-11 février). Et pas n’importe lesquels. «Aux dernières nouvelles, Boulaye Dia et Seny Dieng ne seront finalement pas à la CAN », rapporte Le Quotidien dans son édition de ce lundi.



L’attaquant de Salernitana (Serie A) et le gardien de Middlesbrough (Championship) étaient de l’équipe sénégalaise championne d’Afrique. Le premier fait partie des premières options de Cissé pour former sa ligne offensive. Le second s’est bien installé au poste de numéro 2 de la hiérarchie des portiers de la Tanière. Il avait d’ailleurs gardé les cages des Lions au début de la campagne victorieuse au Cameroun alors que le numéro 1, Édouard Mendy, était malade (Covid).



Boulaye Dia et Seny Dieng sont arrivés blessés en regroupement. Leur participation au rendez-vous ivoirien était fonction de l’évolution de leur état de santé. Et le point devait être fait, selon Aliou Cissé, après le match amical du Sénégal contre le Niger, ce lundi au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Le verdict est donc tombé plus tôt que prévu, si l’on en croit le journal du groupe Avenir communication.



Si les forfaits de Dia et Dieng sont officiellement actés, il faudra leur trouver des remplaçants. Les attaquants et les gardiens «en salle d’attente» doivent sûrement être en train de croiser les doigts.