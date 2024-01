CAN 2023 - Blessure de Mohamed Salah : Le premier verdict vient de tomber

Titulaire hier face au Ghana (2-2), Mohamed Salah a été contraint de quitter ses partenaires durant les arrêts de jeu de la première période. Le visage triste et inquiet lors de sa sortie, l'ailier égyptien laissait craindre le pire. Ce vendredi matin, après des examens, on en sait en peu plus sur sa blessure.







Selon les premiers résultats des examens, le maître à jouer des Pharaons souffre de douleurs aux ischio-jambiers. Il est très incertain pour les prochains matchs. Le média égyptien "KingFut" annonce même que Salah ne devrait pas jouer face au Cap-Vert lundi pour le match comptant pour la 3e et dernière journée de la phase de poules. Le media égyptien "Foot Masry", qui annonce une information exclusive, va même plus loin en confirmant le forfait de Mohamed Salah pour le match face au Cap-Vert. L'Égypte devra impérativement remporter ce match, au risque de se faire éliminer dès la phase de poules.





En cas de qualification en 8es de finale, il se pourrait que la star égyptienne fasse son retour. Pour le moment, la prudence est de mise, d'autant plus que son coach de Liverpool, Jurgen Klopp, suit de près cette affaire.