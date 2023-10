CAN 2023 : calendrier, équipes, stades, palmarès et mode d'emploi

Découvrez tout ce que vous devez savoir pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, la 34e du nom, qui se tiendra du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire.





La Coupe d'Afrique des Nations va bientôt débuter et vous n'êtes pas encore à la page ! Onze Mondial a pensé à tout et vous propose un petit guide de cette 34e édition de la CAN qui se tiendra en Côte d'Ivoire. C'est la deuxième fois de l'histoire que les Ivoiriens accueilleront ce tournoi après l'édition 1984. Cette édition débutera la 13 janvier 2024 et prendra fin après 52 matchs le 11 février 2024. Qui pourra donc succéder au Sénégal, vainqueur de la dernière édition organisée au Cameroun ?





Les qualifiés



Au total, 24 équipes sont qualifiées pour ce tournoi. On retrouve forcément le Sénégal, favori à sa propre succession, ainsi que l'Algérie, lauréate en 2019. La Côte d'Ivoire, en qualité de pays hôte, en fera aussi partie, tout comme l'Égypte, recordman du nombre de victoires avec sept succès en 25 participation. C'est aussi le pays ayant participé le plus de fois à ce tournoi. Parmi les autres vainqueurs aussi présents, le Maroc, l'Afrique du Sud, la Tunisie, la Zambie, le Nigéria, le Ghana, la République Démocratique du Congo ou encore le Cameroun. Absents de cette édition alors qu'ils étaient là en 2021 au Cameroun, les Comores, l'Éthiopie, le Gabon, le Soudan ou encore la Sierra Leone et le Malawi regarderont le tournoi depuis leur télévision. À noter qu'aucune nation ne fera ses débuts cette année. Découvrez ci-dessous tous les qualifiés !



Afrique du Sud

Algérie

Angola

Burkina Faso

Cameroun

Cap Vert

Côte d'Ivoire (pays hôte)

Égypte

Gambie

Ghana

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Mali

Maroc

Mauritanie

Mozambique

Namibie

Nigéria

RD Congo

Sénégal (tenant du titre)

Tanzanie

Tunisie

Zambie



Les poules



Le tirage au sort officiel des poules de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 se tiendra à Abidjan le 12 octobre prochain. En attendant de savoir quels seront les groupes, les pots du tirage au sort ont été dévoilés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette 34e édition promet encore une fois de nous réserver des surprises. Découvrez les pots ci-dessous avec en gras, toutes les équipes ayant déjà remporté le tournoi.



Chapeau 1 : Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Égypte



Chapeau 2 : Nigéria, Cameroun, Mali, Burkina Faso, Ghana, RD Congo



Chapeau 3 : Afrique du Sud, Cap-Vert, Zambie, Guinée, Guinée équatoriale, Mauritanie



Chapeau 4 : Angola, Guinée-Bissau, Mozambique, Namibie, Gambie, Tanzanie, Mozambique

Le calendrier





Du 13 janvier au 11 février, les 24 nations vont s'affronter dans un tournoi de six groupes. Les phases de poules auront lieu donneront ensuite les qualifiés pour les 8es de finale. Les deux premières équipes de chaque poule ainsi que les quatre meilleurs troisièmes sur les six groupes continueront le tournoi pour tenter de rejoindre la grande finale prévue le 11 février à Abidjan. Pour le moment, le calendrier officiel des rencontres n'a pas été déterminé, mais les stades ont été dévoilés.





Les stades



Pour cette 34e édition, cinq villes et six stades vont pouvoir accueillir les stars du continent africain : Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et Korhogo à travers six stades : le Stade Olympique Ebimpé à Abidjan, le Stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, le Stade de la paix à Bouaké, le Stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo, le Stade Laurent Pokou à San Pédro ainsi que le Stade Charles Konan Banny à Yamoussoukro.



Abidjan : Le Stade Alassane Dramane Ouattara d’Ebimpe, 60.000 places

Abidjan : Le Stade Félix Houphouet Boigny (FELICIA), 45.000 places

Yamoussoukro : Le stade Charles Konan Banny, 20.000 places

Bouaké : Le Stade de la Paix de Bouaké, 40.000 places

Korhogo : Le Stade Amadou Gon Coulibaly, 20.000 places

San Pedro : Le stade Laurent Pokou, 20.000 places.



Le palmarès



Pour cette édition 2023, 12 des 24 équipes qualifiées ont déjà été sacrées championnes d'Afrique dans leur histoire, avec au total, 30 trophées sur la grille de départ. L'Égypte, sept fois vainqueurs du tournoi (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) arrive en tête, juste devant le Cameroun qui cumule cinq sacres (1984, 1988, 2000, 2002, 2017). Le Ghana vient compléter le podium avec quatre trophées au compteur (1963, 1965, 1978, 1982). Découvrez ci-dessous le palmarès complet.



1957 : Égypte

1959 : Égypte

1962 : Éthiopie

1963 : Ghana

1965 : Ghana

1968 : RD Congo

1970 : Soudan

1972 : Congo

1974 : Zaïre

1976 : Maroc

1978 : Ghana

1980 : Nigéria

1982 : Ghana

1984 : Cameroun

1986 : Égypte

1988 : Cameroun

1990 : Algérie

1992 : Côte d'Ivoire

1994 : Nigéria

1996 : Afrique du Sud

1998 Égypte

2000 : Cameroun

2002 : Cameroun

2004 : Tunisie

2006 : Égypte

2008 : Égypte

2010 : Égypte

2012 : Zambie

2013 : Nigéria

2015 : Côte d'Ivoire

2017 : Cameroun

2019 : Algérie

2021 : Sénégal



Les records





Comme énoncé précédemment, c'est l'Égypte qui compte le plus de victoires à la Coupe d'Afrique des Nations sept sacres. Concernant les buteurs, c'est le Camerounais Samuel Eto'o qui détient le record avec pas moins de 18 buts en 29 matchs. Il devance l'Ivoirien Laurent Pokou (14 buts en 12 matchs) et le Nigérian Rashidi Yekini (12 buts en 20 matchs). Deux joueurs ont participé à huit éditions. Il s'agit du Camerounais Rigobert Song et de l'Égyptien Ahmed Hassan (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010). C'est logiquement Song qui compte le plus de matchs dans ce tournoi avec 36 apparitions.







Les stars de la CAN