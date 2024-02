CAN-2023 : Ce que Mourinho disait du coach des Super Eagles du Nigeria avant la finale

José Mourinho, le célèbre entraîneur portugais, a peut être suivi la finale de la CAN 2023 hier dimanche 11 février. En tout cas, avant ce grand choc entre la Côte d'ivoire et le Nigéria, le "Special One" avait pris fait et cause pour les Super Eagles. Il voulait tout simplement que son ami José Peseiro, soit le premier entraîneur portugais à soulever une Coupe d'Afrique des Nations.





« C’est probablement mon plus grand ami dans le football »





« Mon meilleur ami dans le football est en finale. L’entraineur nigérian est mon meilleur ami, il a grandi avec moi. Nous avons étudié ensemble. Nous sommes allés à l’université en même temps. Nous avons passé cinq ans ensemble chaque jour. C’est probablement mon plus grand ami dans le football. José, mon grand ami. Ce sera pour lui une immense opportunité d’entrer dans l’histoire. Jamais un entraîneur portugais n’a remporté la CAN », a déclaré l’ex-entraîneur du Real Madrid, lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision britannique FIVE UK.