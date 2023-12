Can 2023: Ces 13 champions d’Afrique qui ne seront pas en Côte d’Ivoire

Il n’y a certes pas de grandes surprises sur la liste sur la liste d’Aliou Cissé pour la Can Côte d’Ivoire 2023, publiée ce vendredi. Mais, le groupe composé par le sélectionneur sénégalais est marqué par l’absence de 13 joueurs champions d’Afrique. Il s’agite d’Alfred Gomis, Alioune Badara Faty, Ibrahima Mbaye, Bouna Sarr, Saliou Ciss, Pape Abdou Cissé, Mamadou Loum Ndiaye, Moustapha Nam, Joseph Lopy, Bamba Dieng, Mame Baba Thiam, Famara Diédhiou et Keita Diao Baldé.











Ces Lions, pour la plupart, sont poussés à la touche par la rude concurrence à leur poste avec de jeunes Lions qui montent en puissance. C’est le cas d’Alfred Gomis, Moustapha Nam, Mamadou Loum Ndiaye, Mame Baba Thiam et Pape Abdou Cissé. D'autres ont été victimes de successions de blessures et de manque de compétition qui ont joué en leur défaveur. Leur statut de champion d’Afrique n’a pas pesé sur la balance lors du choix d’Aliou Cissé.





« Quand on constitue une liste, on ne tient pas en compte de ceux qui sont champions d’Afrique et ceux qui ne le sont pas. On sélectionne les meilleurs du moment pour avoir une équipe équilibrée. L’évolution de cette équipe durant ces deux dernières années nous force à changer parce qu’il y a des générations qui sont en train d’arriver. Notre objectif c’est de faire en sorte que les jeunes des U17, U20 entre autres puissent accéder à l’équipe A », a fait savoir Aliou Cissé en conférence de presse, ce vendredi.