CAN 2023 : Ces putschistes qui rêvent de coiffer Ouattara au poteau

40 ans après, la Côte d’Ivoire accueille une nouvelle édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Hier c’était Félix Houphouët Boigny, aujourd’hui, Alassane Ouattara. L’actuel dirigeant ivoirien a mis les petits plats dans les grands pour que cette grande fête du football soit la plus belle jamais organisée, avec à la clé la victoire finale des Eléphants de la Côte d’Ivoire.







C’est le secret espoir de tout président dont le pays abrite une compétition de cette envergure. Pour l’instant, les voyants sont au vert. Les éléphants ont remporté le match d’ouverture face à la Guinée Bissau sur le score de 2-0.





« Je vous sais conscients du défi à relever qui sera de rapporter la Coupe au Mali »





Il leur reste six autres matchs pour décrocher le graal convoité par d’autres pays comme le Mali et le Burkina Faso. En tout cas, les présidents Goita et Traoré sont très optimistes quant aux chances de victoire finale de leurs sélections nationales.





Alors qu’il remettait le drapeau national aux Aigles du Mali, le 11 janvier dernier, le colonel Assimi Goïta a demandé aux joueurs de se battre pour ramener le trophée. « Je ne voudrais pas vous mettre de pression, car je vous sais conscients du défi à relever qui sera de rapporter la Coupe (d’Afrique) au Mali. Ce défi n’est pas au-dessus de votre capacité professionnelle, car impossible n’est pas malien », a déclaré le dirigeant malien aux Aigles.





Au Burkina Faso, également, l’autre putschiste, en l’occurrence Ibrahim Traoré, rêve de caresser la Coupe à Ouagadougou. Dans un message publié sur X, le capitaine a formulé ses vœux de victoire aux Etalons, qui entrent en compétition ce mardi 16 janvier.





« Nous nourrissons l’espoir de voir notre équipe nationale remporter cette CAN »





Il espère qu'ils pourront enfin soulever cette CAN qui leur échappe depuis tant d'années. « Ce mardi, nos braves Étalons font leur entrée dans cette 34e Coupe d’Afrique des Nations. Mes prières et celles du peuple burkinabé les accompagnent, de même que nos vœux de victoire. Nous nourrissons l’espoir de voir notre équipe nationale remporter, pour la première fois cette CAN. Nous avions été si proches ; la chevauchée victorieuse est donc possible ! », a écrit le capitaine Traoré sur le réseau social.





Il faut dire qu'une victoire finale du Burkina Faso ou du Mali serait un exploit puisqu'ils ne font pas partie des favoris de la compétition.