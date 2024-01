CAN 2023 : classement selon le temps de jeu des 20 Lions utilisés par Aliou Cissé

Stades a établi dans son édition de ce jeudi le classement, selon le temps de jeu, des Lions utilisés jusque-là à la CAN 2023 par le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé. Celui-ci révèle que le technicien a fait jouer 20 éléments de son groupe de 27 joueurs.



Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta et Sadio Mané sont les seuls à avoir disputé tous les matchs et chaque fois intégralement, soit 270 minutes. Le plus faible temps de jeu est pour Fodé Ballo Touré (2 mn, 1 match). Sept joueurs n’ont pas été utilisés pour le moment.



Le Sénégal a bouclé le premier tour avec trois succès en autant de sorties. Les champions d’Afrique sont les seuls à avoir réalisé cette performance. Ils affronteront les Éléphants de Côte d’Ivoire en huitièmes de finale, lundi prochain (20h GMT).



Liste et temps de jeu des Lions utilisés



1. Édouard Mendy (270 mn, 3 matchs)

2. Kalidou Koulibaly (270 mn, 3 matchs)

3. Krépin Diatta (270 mn, 3 matchs)

4. Sadio Mané (270 mn, 3 matchs)

5. Ismail Jakobs (268 mn, 3 matchs)

6. Pape A. Gueye (239 mn, 3 matchs)

7. Ismaïla Sarr (231 mn, 3 matchs)

8. Habib Diallo (226 mn, 3 matchs)

9. Lamine Camara (179 mn, 2 matchs)

10. Abdou Diallo (148 mn, 2 matchs)

11. Pape Matar Sarr (144 mn, 2 matchs)

12. Nampalys Mendy (102 mn, 2 matchs)

13. Abdoulaye Seck (99 mn, 2 matchs)

14. Moussa Niakhaté (81 mn, 1 match)

15. Nicolas Jackson (44 mn, 3 matchs)

16. lliman Ndiaye (39 mn, 3 matchs)

17. Gana Gueye (36 mn, 2 matchs)

18. Pathé Ciss (33 mn, 2 matchs)

19. Cheikhou Kouyaté (19 mn, 1 match)

20 Fodé Ballo-Touré (2 mn, 1 match)