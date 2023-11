CAN 2023 : Coup dur pour le Nigeria, qui sera privé d'un de ses buteurs en Côte d'Ivoire

À 50 jours du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria subit un coup dur. Les Super Eagles, qui ont conclu la fenêtre de novembre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 avec seulement 2 points en deux matchs, ont perdu leur attaquant Taiwo Awoniyi.



Le joueur Nottingham Forest, a été contraint de renoncer à la Can 2023 en raison d'une blessure subie lors du match contre le Lesotho. Il était également absent lors du déplacement au Zimbabwe et ne participera donc pas à la CAN en Côte d'Ivoire. Âgé de 26 ans, Awoniyi, coéquipier de Cheikhou Kouyaté en club, a connu une rechute nécessitant une opération qui le tiendra éloigné des terrains pendant au moins deux mois. C'est son entraîneur en club, Steve Cooper, qui a annoncé cette mauvaise nouvelle.



« C'est une situation malheureuse pour Taiwo, qui a dû être opéré et sera absent pendant plusieurs mois. Nous allons le soutenir et essayer de le faire revenir aussi vite et aussi bien que possible, mais c'est un coup dur pour lui », a regretté le technicien gallois.



Malgré une impressionnante armada offensive au Nigeria, avec des attaquants tels que Victor Osimhen, Terence Moffi, Kelechi Iheanacho, et Victor Boniface, la blessure de Taiwo Awoniyi représente un véritable revers pour les Super Eagles, qui nourrissent l'espoir de remporter le titre en Côte d'Ivoire.