CAN-2023 : El Hadji Diouf tape sur le Cameroun et se fait reprendre de volée par le site Camfoot





La légende du foot sénégalais, El Hadji Diouf, était l’invité de l’émission « Soir de CAN » de Canal + hier jeudi 18 janvier 2024. L’ancien joueur de Liverpool a donné son avis sur le match qui oppose ce vendredi 19 janvier, le Cameroun et le Sénégal au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.





« Aujourd’hui, ça, c’est inacceptable au Sénégal"





L’ex-Ballon d’or africain a d’abord soutenu que le « Sénégal est la meilleure équipe du moment » , avant d’étaler ses griefs contre les quintuples champions d’Afrique. « Ce qui me dérange dans cette équipe du Cameroun, c’est (qu’ils ont) un gardien de haut niveau aujourd’hui qui vient deux jours avant un match.





Aujourd’hui, ça c’est inacceptable au Sénégal. Ils montrent qu’ils vont à la Coupe d’Afrique, mais il n’y a rien devant...Vous avez dit que le Cap-Vert était devant les (autres équipes de son groupe). Mais le Cap-Vert a progressé. Le Cameroun a régressé. J’ai mal pour les supporters camerounais, j’ai mal pour le Cameroun, parce que le Cameroun devait être à une (certaine place). Ils dorment sur leur histoire », a critiqué El Hadji Diouf.





« Aujourd’hui , le problème du Cameroun, ce n’est pas sur le terrain.... »





L’ex-footballeur est persuadé que le Cameroun a aujourd’hui un « problème de gestion ». « Je parle avec beaucoup de personnes qui sont à la fédération et qui sont aussi dans l’équipe. Ils ont un problème de gestion. Aujourd’hui, le problème du Cameroun, ce n’est pas sur le terrain. C’est un problème de gestion » a déclaré El Hadji Diouf. Les propos de l’ancien joueur sont diversement appréciés au pays des Lions indomptables.





Il « n’a jamais remporté de Coupe d’Afrique des nations »





Le site d’informations "Camfoot" a notamment rappelé à M. Diouf que son équipe avait été battue en 2002 par le Cameroun de Samuel Eto’o et Rigobert Song, un duo qu’il « insulte » aujourd’hui.





« Le Sénégalais n’a jamais remporté de Coupe d’Afrique des nations. Alors qu’il était en grande forme en 2002, et que le Sénégal était donné par tous les bookmakers pour remporter la compétition, il s’est fait souffler par les Lions indomptables. Parmi eux, Rigobert Song et Samuel Eto’o qui sont insultés par El Hadji Diouf, les deux qui dirigent des pans entiers du football camerounais » écrit le média en ligne. Pour "Camfoot", on attendait de l’ancien Ballon d’or africain, « une analyse précise des forces en présence ce vendredi (dans chaque équipe) ».