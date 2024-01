Can 2023 : Ghana et l'Égypte se neutralisent au terme d'une belle rencontre

Après avoir été battu lors de la première journée par le Cap-Vert, le Ghana n’avait pas le droit à l’erreur en affrontant l'Égypte. Les Ghanéens qui ont dominé le début du match, ont manqué d’efficacité dans le dernier geste. Les Pharaons un peu dedans, ont perdu leur capitaine et leader d'attaque, Mohamed Salah, sorti sur blessure à la 45e+2 minute. Comme un coup du sort, une minute après la sortie de l’attaquant de Liverpool, le Ghana a ouvert le score grâce à Muhammad Kudus. La pépite ghanéenne de West Ham, a puni les Égyptiens d'une belle frappe du pied gauche à la 45e+3 minute.





En seconde période, malgré la perte de leur star, les Pharaons ont exercé une forte pression sur la défense ghanéenne. Omar Marmoush, très en forme, a tenté à plusieurs reprises de mettre le feu dans la défense ghanéenne, mais sans succès. L'attaquant de Stuttgart a finalement trouvé la faille dans la défense ghanéenne en exploitant une mauvaise passe de retrait de Williams pour égaliser à la 69e minute. Cependant, la joie égyptienne a été de courte durée, car Muhammad Kudus encore lui a redonné l'avantage aux Black Stars d'une frappe brossée du pied gauche à la 71e minute.