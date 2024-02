Can-2023 : Jean-Louis Gasset brise le silence après sa démission de son poste de sélectionneur des Eléphants

Avec une victoire d'entrée face à la Guinée-Bissau sur la marque de 2-0, Jean-Louis Gasset avait fait un début de Can 2023 prometteur avec les Éléphants. Mais le technicien français n’a pas pu garder cette dynamique. Il a même fait des contre-performances qui ont failli éliminer au premier tour le pays organisateur de la compétition. Gasser a finalement rendu le tablier au lendemain de l’humiliation face à la Guinée Équatoriale (4-0).



Dans un entretien accordé à l’Equipe, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a enfin brisé le silence. Il est revenu sur sa démission et les prémices d’une catastrophe qui se tramait.



‘’On était dans un vestiaire dévasté avec des affrontements à l’extérieur. Je voyais les petits sur leurs portables pour prendre des nouvelles de leur famille. Ils avaient peur. Il ne faut plus jamais revivre ça’’, a fait savoir le technicien français.



‘’On était au bord d’une catastrophe, franchement. J’entraîne depuis 35 ans et c’est la première démission, mais vu ce qu’il se passait… Qu’on me dise, tu es nul, tu es vieux, tu n’as jamais entraîné en Afrique, d’accord, mais là, ça prenait une tournure dramatique. Des gens allaient à notre hôtel, à la fédération, il y avait des pneus sur la route, des policiers partout. C’était la seule chose à faire pour sortir de ces ondes négatives (remettre sa démission)’’, ajoute-t-il.