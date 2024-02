Can 2023 : L’Afrique du Sud bat la RD Congo et remporte la médaille de bronze

L’Afrique du Sud termine à la troisième place de la Can 2023. Les Bafana Bafana ont battu la RD Congo à la série de tirs au but (6-5). A la fin du temps réglementaire les deux équipes étaient à égalité (0-0). Les Sud-africains, aidés par leur gardien de but qui a stoppé deux tirs, remportent la médaille bronze.