CAN 2023 : La CAF confirme la sanction contre le Sénégal





A travers un communiqué officiel, la Confédération africaine de football (CAF) a confirmé la sanction contre la Fédération sénégalaise de football (FSF). L'instance faitière du foot sénégalais devra payer un peu plus de 3 millions de FCFA à la CAF.





En plus de la sanction de 2 matchs de suspension et 2 autres par sursis ainsi que de de 10 000 dollars (6 100 000 Fcfa) d'amende contre Krépin Diatta, la CAF a également sanctionné l'équipe du Sénégal. En effet, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a été condamnée à payer 5000 dollars (3 050 000 Fcfa) pour un comportement jugé inapproprié de l'équipe lors du huitième de finale de la CAN 2023 contre la Côte d’Ivoire.





Les autres pays sanctionnés pour les mêmes motifs, sont le Mali (amende de 6 100 000 Fcfa) et la Côte d'Ivoire (amende de 3 050 000 Fcfa).