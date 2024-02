CAN 2023 : La CAF prend plusieurs mesures à l'égard des journalistes





Lors de cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire, des tensions, disputes et échauffourées en tribune de presse ont gâché l'ambiance durant quelques matchs. Pour que pareilles situations ne se reproduisent plus, la CAF a organisé une réunion avec le Comité d'organisation de la CAN (COCAN) et a pris 7 mesures à l'égard des journalistes. Les voici.





1. À l'avenir, tout professionnel des médias qui participera à des célébrations sauvages et abusera d'autres collègues des médias sera immédiatement expulsé par la sécurité et son accréditation lui sera retirée.





2. Tout représentant des médias impliqué dans une bagarre dans les zones réservées aux médias ou dans une échauffourée physique se verra retirer son accréditation.





3. Tout journaliste (non titulaire de droits) qui filme dans la Tribune des médias sera expulsé et son accréditation lui sera retirée.





4. Tout journaliste qui utilise des termes vulgaires dans les zones médiatiques, que ce soit à l'encontre des entraîneurs, des joueurs, des officiels ou de ses pairs, se verra retirer son accréditation.





5. Tout journaliste qui diffuse en direct la Zone Mixte se verra retirer son accréditation.





6. L'utilisation de drones est strictement interdite.





7. Les médias ne peuvent pas filmer à l'intérieur du stade (uniquement dans le centre des médias et la salle de conférence de presse).