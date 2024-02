CAN-2023 : La CAF sanctionne Pierre Atcho, l'arbitre du match Sénégal-Côte d'Ivoire

Considéré comme l'un des arbitres les plus prometteurs d'Afrique, le Gabonais Pierre Atcho n'a pas confirmé les attentes placées en lui lors du choc Sénégal-Côte d'Ivoire, remporté par les Éléphants aux tirs au but. Après sa performance très décriée, la CAF a décidé de le sanctionner. L'instance faîtière ne l'a pas retenu dans la liste des arbitres sélectionnés pour le reste de la compétition.







Les fans de football africain ne reverront plus Pierre Ghislain Atcho au sifflet dans cette CAN. Après son arbitrage tant décrié lors du choc entre Lions et Éléphants, il a été sanctionné par la CAF.





Selon les informations du Media "100Filtre", Pierre Atcho ne fait plus partie des arbitres retenus pour siffler lors des quarts de finale, demi-finales, la 3e place et la finale. La CAF a décidé de se passer de ses services.





Lors de Sénégal-Côte d'Ivoire, Pierre Atcho s'est trompé en début de match, en ne sanctionnant pas d'un carton rouge Sadio Mané. Pour sans doute "compenser" sa bourde, il a commis une autre erreur en refusant d'aller consulter la vidéo sur un penalty qui semblait évident sur Ismaila Sarr.





Après ces deux tournants, il est passé à côté de son match et n'a même pas vu, dans un premier temps, le penalty évident d'Édouard Mendy sur Nicolas Pépé. Il a dû être appelé par la VAR et même lors du visionnage, il a oublié de regarder si l'attaquant ivoirien Kouamé a dévié ou pas le ballon de Haller pour Pépé. Ce qui aurait pu conduire à un hors-jeu de l'Ivoirien.