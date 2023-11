Can 2023: La Guinée, adversaire du Sénégal, menacée d'une disqualification

La Guinée pourrait être privée d’une participation à la Can 2023 en Côte d’Ivoire à cause de la crise à la Féguifoot qui secoue la discipline au lendemain de l’échec de l’Assemblée générale élective. Il revient à la Guinée de trouver la solution à la crise si elle veut éviter les « graves conséquences » que cette impasse pourrait engendrer, a laissé entendre l’émissaire de la FIFA Gelson Fernandes lors d’une conférence de presse.





Arrivé hier soir à Conakry, le directeur régional de la division des associations membres de la FIFA pour l’Afrique a rencontré, ce mardi 28 novembre 2023, les autorités et les acteurs du football guinéen. Ils ont discuté de la crise qui a empêché l’élection d’un nouveau Comité exécutif à la tête de la Fédération guinéenne de football, qui devait avoir lieu samedi dernier.











A l’issue de ces échanges, Gelson Fernandes a animé une conférence de presse au cours de laquelle, il a déclaré qu’il revient à la Guinée de trouver la solution à cette nouvelle crise au sein de son football.







‘’La Guinée est maître de son destin, elle choisit ce qu’elle veut faire. C’est la Guinée qui décide où elle veut aller et dans quelle catégorie de fédérations et de pays elle veut se placer. Donc moi, je le dis clairement et honnêtement, la balle est dans le camp de la Guinée, pas dans le camp de la FIFA ni dans le camp de la CAF. Si les gens décident de se mettre ensemble et de travailler pour qu’on avance, on le fait’’, a déclaré l’émissaire de la FIFA, qui se dit « estomaqué » par la tournure des événements en Guinée.







‘’La situation est grave. C’est un fiasco, je dirais même que c’est un fiasco historique. Personnellement, en tant que directeur Afrique, c’est un désaveu terrible, et ça fait mal. On ne peut pas arriver dans des situations pareilles à l’orée d’une Coupe d’Afrique des nations ‘’, regrette Gelson Fernandes.