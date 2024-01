CAN 2023 : La liste de la Gambie avec Musa Barrow, sans Adama Bojang

Premier adversaire du Sénégal à la CAN, la Gambie a dévoilé ce samedi sa liste de 27 joueurs qui participeront au tournoi en Côte d'Ivoire. Sans surprise, les piliers de la sélection gambienne tels que Musa Barrow, Abdoulie Jallow et Assan Cessay sont tous présents. Cependant, une absence notable est celle d'Adama Bojang, le jeune attaquant de 19 ans qui s'était distingué lors de la CAN U20 en marquant quatre buts. Malheureusement, il ne fera pas partie de l'effectif en Côte d'Ivoire. Tom Saintfiet, l'entraîneur des Scorpions, a attendu le dernier jour pour communiquer la liste et a choisi de se passer du jeune prodige, qui a signé cette saison avec le Stade de Reims(Ligue 1 française).