CAN 2023 : la liste du Ghana sans Partey mais avec Salisu

Le technicien Chris Hughton a dévoilé ce lundi la liste des 27 joueurs qui représenteront les Black Stars du Ghana à la Can 2023 en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier prochain.



Si l'on note la présence de Salisu le défenseur monégasque blessé de longs mois et auteur seulement de 13 matchs em 2023, Thomas Partey, l'un des cadres de cette sélection sera le un grand absent. Néanmoins, d'autres talents comme Iñaki Williams, Djiku ou encore Mohamed Kudus sont bel et bien présents. Le Ghana avec un groupe composé de plusieurs joueurs évoluant en Europe sera sans doute l'une des attractions de cette édition 2023.

????Our #BlackStars for the AFCON ????????



??????? Head Coach Chris Hughton has selected 27 players for the upcoming TotalEnergies Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire ?????????? #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Fr1RTs4UPw