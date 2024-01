Can 2023: La Mauritanie décroche une qualification historique, l'Algérie encore out dès le premier tour

La Mauritanie s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN 2023 en battant l'Algérie (1-0). Après deux défaites contre le Burkina Faso et l'Angola, les Mourabitounes ont créé la surprise en s'imposant face à l'Algérie (1-0). C'est Mouhamed Yali Dellahi qui a marqué le but de la victoire à la 37e minute. Grâce à cette première victoire de son histoire en CAN, la Mauritanie décroche une qualification historique pour les huitièmes de finale. Une victoire qui élimine l'Algérie.