CAN 2023 : Le derby Sénégal - Gambie déjà lancé sur les réseaux sociaux

Lundi prochain, le Sénégal et son enclave, la Gambie, se rencontrent pour la première journée de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Mais à 5 jours du match, les supporters, eux, ont déjà lancé les hostilités. Sur le réseau social X (anciennement Twitter), les Sénégalais se moquent tant bien que mal de leurs voisins gambiens. Mais ces derniers ne se laissent pas faire et répliquent. Ce qui laisse place à un "duel" plein de sarcasme sur les réseaux sociaux.

Sénégal???????? Gambie ????????



DIOP JOBE

COLY COLLEY

SANÉ SANNEH

TOURÉ… pic.twitter.com/yNQvXhnadV — Imperator???????? (@Elh_Momar) January 10, 2024

On est tous d’accord que Camp nou mo eup Gambie ????



VJ meune na fessal gambie ????????



Deggna boy roulade di guéneu gambie ???? pic.twitter.com/SXX7LIiZ0Q — .?.?.?.????? (@Fcbforlifeee) January 10, 2024

Bus Gambie ???????? Bus Sénégal ???????? pic.twitter.com/m0MKEYQ5Jx — A L E X I T O (@galsenforever19) January 10, 2024

Le plus haut bâtiment en Gambie figurez-vous que c’est un R+3???? pic.twitter.com/3mt1CiGtpX — Ekip???????????????? (@Jaah221) January 10, 2024

Mais les gars, vous risquez d'être surpris ???????????? #Senegal #Gambia???????????????????????????????????????? Tay ma ray la de quoi???????????? pic.twitter.com/hPYgsX96Cw — Elboy layout???????????????? (@elboylayout) January 9, 2024

Youssou Ndour on the 13th

Gambia vs Senegal on the 14th



Free show????? pic.twitter.com/5BXjjUWjeE — p00l......dEaD???????? (@MBmbowe) January 4, 2024