CAN-2023 : Le look "dévastateur" des Black Stars du Ghana

La Coupe d’Afrique des nations 2023 démarre le 13 janvier prochain. Les pays qualifiés pour cette compétition continentale commencent par rallier leurs "camps de base" en Côte d’Ivoire. Certaines sélections offrent un véritable show vestimentaire dès leur arrivée à l’aéroport. C’est le cas du Sénégal, du Nigeria et, surtout, du Ghana.





Hommage à la tenue traditionnelle des peuples akan, ashanti et ewe





Les Black Stars ont débarqué en Côte d’Ivoire hier mercredi 10 janvier, comme de véritables rois akan, bien drapés dans leurs combinaisons de caftans blancs à manches courtes et de kenté vivement colorés.





C’est, de toute évidence, un hommage à cette tenue traditionnelle des peuples akan, ashanti et un clin d’œil à la Côte d’Ivoire qui partage également la même culture vestimentaire.





Le kenté était porté par le roi Ashanti et sa cour estimée