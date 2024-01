CAN-2023 : Le message du coach Emerse Faé aux Eléphants avant Sénégal-Côte d’Ivoire

Après leur qualification inespérée pour les huitièmes de finale de la CAN 2023, les Eléphants de la Côte d’Ivoire vont tenter de battre le Sénégal lundi prochain. Une victoire face au champion d’Afrique devrait leur permettre d’oublier la déculottée face à la Guinée Equatoriale en phase de groupe. Mais ce ne sera pas une sinécure.

« Tout ce qu’on fait, on le fait en groupe »

Leur entraîneur Emerse Faé en est bien conscient. Il sait aussi que l’union entre les joueurs de la sélection peut permettre à l’équipe d’espérer un bon résultat. « Tout ce qu’on fait, on le fait en groupe. Aujourd’hui, ce qui est le plus important c’est le groupe. Tout ce qu’on fait, on le fait ensemble » leur a-t-il dit le jeudi soir à Abidjan, lors d’une séance d'entraînement. Emerse Faé a également exhorté ses poulains à se « réhabituer à marquer des buts et à jouer ensemble ».

Des Lions sûrs de leurs forces