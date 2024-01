CAN-2023 : Le Mozambique tient en échec l’Egypte

Première grosse sensation de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations. Lors de la première journée du groupe B, l'Égypte a affronté le Mozambique. Les Pharaons, favoris incontestés, ont confirmé leur statut en marquant rapidement le premier but dès la 2e mn, grâce à Moustapha Mohamed, sur une offrande de Mohamed Salah.





Malgré cette réalisation, les Mambas ont maintenu leur jeu sans complexe, opposant une résistance à une équipe égyptienne qui a semblé opter pour une approche attentiste, se contentant du minimum. Les deux équipes ont atteint la pause avec cet avantage léger.





Au retour des vestiaires, les Mozambicains ont adopté une approche plus conquérante. À la 55e mn, Witi, bien servi par Domingos Macandza, a trompé le gardien égyptien Mohamed El Shenawy d'une belle tête. Dans la foulée, les Mambas ont ajouté un deuxième but, trois minutes plus tard, grâce à l'entrée en jeu de Clesio. Galvanisés par ce renversement de situation, les hommes de Chiquinho Conde ont offert un spectacle dynamique au public du stade Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan.





Parallèlement, les Pharaons ont réagi avec détermination pour égaliser, exerçant une pression qui a finalement porté ses fruits dans le temps additionnel. Mostafa Mohamed a provoqué un penalty, confirmé par la VAR. Mohamed Salah l'a converti, aboutissant à un score final de 2-2.