Can-2023 : Le Nigeria en finale !

Dans une rencontre très disputée, les Bafana Bafana ont légèrement dominé la première période. En posant le pied sur le ballon grâce à l'abattage de Sitholé au milieu de terrain, l'Afrique du Sud s'est procuré de belles occasions de marquer, mais Percy Tau manquait de réussite.





En seconde période, les joueurs nigérians sont revenus sur la pelouse avec des intentions plus offensives. Victor Osimhen, très remuant sur le front de l'attaque, a pris le meilleur sur les défenseurs sud-africains, mais son coup de tête est passé au-dessus (56e). À partir de l'heure de jeu, le Nigeria a pris l'ascendant sur son adversaire. Et sur une action individuelle, Osimhen a encore pris le meilleur sur ses adversaires directs avant d'être fauché par Mvala. Chargé de la sentence, le capitaine nigérian Williams Troost Ekong n'a pas tremblé et a ouvert le score sur penalty ( 67e).





Dans le dernier quart d'heure, l'Afrique du Sud a opéré quelques changements avec l'entrée de joueurs offensifs. Mais c'est le Nigeria qui a marqué un deuxième but par Osimhen, ou du moins croyait-il marquer, car après révision de la VAR, le but a non seulement été refusé, mais un penalty a été accordé à l'Afrique du Sud suite à une faute de Yusuf Alhasan sur Percy Tau. Chargé de la sentence, Teboho Mokoena a marqué avec assurance et a permis aux siens de revenir dans la partie (86e).





Dans ce scénario fou, l'Afrique du Sud était à deux doigts de remporter le match dans les ultimes secondes par Mudau qui, dans les 6 m, a manqué sa reprise qui passe au-dessus (90+3e). Dans les prolongations, Osimhen s'est montré menaçant à deux reprises sans toutefois trouver le cadre. À la 115e mn, l'Afrique du Sud s'est retrouvée à 10, suite à l'exclusion de Grant Kekana, coupable d'une faute sur Terence Moffi qui filait au but.







Il a fallu recourir à la séance de tirs au but pour départager les deux équipes. Dans cette séance, le Nigeria s'est montré plus adroit en marquant quatre penalties contre deux pour l'Afrique du Sud.