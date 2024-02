Can 2023 : Le onze type de Seneweb

Les rideaux sont tombés sur la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire a été sacrée chez elle en prenant sa revanche sur le Nigeria (2-1) au terme d'une finale renversante. La rédaction de Seneweb, qui a couvert toute la CAN, vous présente ici son équipe type du tournoi.

Gardien de but : Ronwen Williams (Afrique du Sud)

Capitaine d'une séduisante équipe de l'Afrique du Sud, Ronwen Williams a incontestablement été le meilleur gardien de cette 34ème édition de la CAN. Expérimenté et charismatique, le dernier rempart des Bafana Bafana a réalisé une performance remarquable tout au long du tournoi. Très solide lors des matchs du premier tour et en huitièmes de finale face au Maroc, le gardien de Mamelodi Sundowns a réalisé un exploit mémorable lors du quart de finale face au Cap-Vert en arrêtant quatre penalties lors de la séance de tirs au but. Il a de nouveau été décisif lors du match pour la troisième place en arrêtant deux autres penalties, permettant ainsi à l'Afrique du Sud de monter sur le podium africain.





Latéral Gauche: Arthur Masuaku (RD Congo)

Sur son aile gauche, Arthur Masuaku a été percutant offensivement et solide défensivement. Grâce à une belle vision du jeu et un excellent pied gauche, il a distillé de bons ballons pour ses partenaires. Dans une équipe séduisante de la République démocratique du Congo, il a été l'un des piliers. En quart de finale face à la Guinée, il a marqué un but extraordinaire sur coup franc, permettant à la RDC de prendre l'avantage et de s'imposer finalement (3-1). Avec son expérience, Masuaku a également joué un rôle crucial dans cette équipe de la RD Congo, notamment dans les moments difficiles.

Défenseur Central: William Paul Troost-Ekong (Nigeria)





Auteur de trois buts, Williams Paul Troost-Ekong a été l'un des meilleurs joueurs de cette CAN. Impeccable en défense centrale, il a joué un rôle crucial dans le magnifique parcours des Super Eagles dans cette compétition. Décisif lors du match de poule face à la Côte d'Ivoire (1-0), il a récidivé en ouvrant le score en finale. Malgré la défaite en finale face au pays organisateur, le capitaine de la sélection nigériane a réalisé un grand tournoi, battant même un record en tant que seul défenseur à avoir marqué cinq buts en CAN. C'est logiquement que la CAF l'a désigné meilleur joueur du tournoi.

Défenseur Central : Chancel Mbemba (RD Congo)

Véritable leader de la sélection congolaise, Chancel Mbemba a répondu à toutes les attentes lors de cette CAN. Défenseur expérimenté, il a livré des performances de haut niveau tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations. Solide dans ses interventions au sol, imbattable dans les duels aériens et très efficace dans ses relances, le joueur de l'Olympique de Marseille a grandement contribué aux belles performances des Léopards dans ce tournoi. Buteur en quart de finale face à la Guinée, il a permis à la RD Congo de revenir dans la partie avant de s'imposer finalement (3-1).

Défenseur Central: Semi Ajayi (Nigeria)

Dans un système à trois défenseurs centraux mis en place par l'entraîneur portugais du Nigeria, Semi Ajayi a joué un rôle clé dans la solidité défensive des Super Eagles, qui sont restés invaincus pendant quatre matchs consécutifs dans cette CAN. Sobre et très efficace dans ses interventions défensives, le joueur de West Bromwich Albion a réalisé un bon tournoi. Excellent dans les duels grâce à sa taille imposante (1,93 m), Semi Ajayi a été l'une des grandes satisfactions du Nigeria dans cette CAN.





Latéral Droit : Khuliso Mudau (Afrique du Sud)

Dans une équipe sud-africaine qui a séduit de nombreux observateurs lors de la CAN, Mudau a été l'une des grandes satisfactions des Bafana Bafana. Excellent tant défensivement qu'offensivement, il a grandement contribué à l'animation du jeu de l'Afrique du Sud. Rapide, technique et explosif, il a été à la hauteur dans ce tournoi.

Milieu de terrain : Franck Kessié (Côte d'Ivoire)

En difficulté lors du premier tour de la CAN, Franck Kessié s'est bien repris par la suite. Après son entrée gagnante face au Sénégal, où il a marqué le penalty de l'égalisation et celui décisif lors de la séance de tirs au but, l'ancien joueur de l'AC Milan est visiblement monté en puissance au fil des matchs. Précieux dans le milieu de terrain ivoirien grâce à sa technique, sa vision du jeu et son abattage, Kessié a été décisif en finale en égalisant d'une belle tête au meilleur moment. Très bon dans les balles arrêtées, il a été l'un des meilleurs Ivoiriens de cette CAN.

Milieu de terrain : Sphephelo Sithole (Afrique du Sud)





L'Afrique du Sud a produit un beau football lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Puissant et technique, Yaya Sitholé a été l'un des piliers des Bafana Bafana. Excellent dans la récupération défensive et efficace dans les transitions offensives, il a été impliqué dans toutes les bonnes actions de l'équipe sud-africaine. Omniprésent avec un énorme abattage et une belle vision du jeu, Sitholé a été incontestablement l'une des grandes satisfactions de l'équipe sud-africaine.

Milieu de terrain : Fredy Ribeiro (Angola)

Dans une équipe anglaise pratiquant un football très attrayant, Fredy Ribeiro a été un élément clé au milieu de terrain, distribuant le jeu avec beaucoup d'élégance. Meneur de jeu très technique, il a été déterminant dans les bonnes performances de l'Angola en délivrant trois passes décisives à ses partenaires. Avec son expérience (33 ans) et ses qualités techniques individuelles, il a beaucoup influencé le jeu angolais.

Attaquant : Emilio Nzue (Guinée équatoriale)

Auteur d'un triplé face à la Guinée-Bissau et d'un doublé contre la Côte d'Ivoire, Emilio Nzue a ébloui par son talent lors du premier tour de la CAN. Capitaine, meneur de jeu et leader de l'équipe de la Guinée équatoriale, il a été l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Malgré un penalty important raté en huitièmes de finale face à la Guinée, Emilio Nzue a été sacré meilleur buteur de la CAN avec cinq réalisations.

Attaquant : Gelson Dala (Angola)





Auteur de quatre buts et d'une passe décisive, Gelson Dala a été le meilleur joueur angolais de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2023. Technique, rapide et très efficace devant le but, l'attaquant de 27 ans, qui évolue dans le championnat qatari, a été le principal artisan de la belle performance de l'équipe nationale d'Angola lors de cette CAN. Même si son équipe s'est arrêtée en quart de finale, Dala a montré que le football angolais est sur la bonne voie.