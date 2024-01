CAN 2023 : Le président de la Fédération ivoirienne de football met la pression sur le Sénégal

Du 13 janvier au 11 février, la CAN 2023 se déroule en Côte d'Ivoire. Plusieurs grandes nations du continent sont considérées comme les grandes favorites de la compétition, mais pas la Côte d'ivoire, selon Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football (FIF). A l'inverse, il met la pression sur d'autres pays.











A quelques jours de la CAN 2023, tout le monde donne son avis sur les favoris de la compétition. Cependant, plusieurs des principaux acteurs refusent l'étiquette de favoris et le renvoient vers d'autres nations. C'est le cas de Djamel Belmadi (sélectionneur de l'Algérie) et bien d'autres.









Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, a fait la même chose. Interrogé lors d'un entretien avec FourFourTwo, il a refusé de classer la Côte d'Ivoire parmi les favoris de la compétition dont elle est l'hôte. "J’ai confiance en notre équipe mais nous savons que nous ne sommes pas favoris", a-t-il déclaré. Selon lui, les deux grands favoris seront le Sénégal et le Maroc, avant d'ajouter l'Égypte. "Ces équipes sont les favorites. Nous, nous construisons une nouvelle équipe", a-t-il ajouté.









Un moyen de mettre la pression sur ces nations car on sait qu'en Afrique et pas que, plus on est attendu, plus les chances de passer à côté augmentent.