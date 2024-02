CAN-2023 : Le secrétaire général de la CAF répond à Krépin Diatta





En plus d'une procédure judiciaire contre Krépin Diatta, la CAF a décidé de répondre aux accusations concernant l'arbitrage, notamment la VAR.





Après l'élimination du Sénégal et du Maroc, le Sénégalais Krépin Diatta et le capitaine marocain Romain Saïss ont été très critiques envers la VAR.





Secrétaire générale de la CAF, Veron Mosengo-Omba a pris la parole pour répondre. "Jusqu’à présent, l’arbitrage a été loué pour sa qualité et son haut niveau. Concernant les plaintes sur la VAR, il est courant de percevoir l’arbitrage comme favorable lorsqu’on gagne et comme défavorable en cas de défaite. Je préfère ne pas entrer dans ce débat. Tout le monde est libre de critiquer et ces critiques ne me visent pas personnellement. Il est bon de critiquer la CAF, mais il est important d’être équitable", a-t-il déclaré.