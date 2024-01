CAN 2023 : Le sélectionneur du Ghana agressé par un supporter après le match

Après la défaite du Ghana face au Cap Vert, un supporter s'en est pris à Chris Hughton, sélectionneur des Black Stars.





Ce dimanche, le Ghana, un des outsiders de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, est passé à côté de son premier match. Face au Cap Vert, les Black Stars ont été battus 2-1 et devront désormais se reprendre face à l'Egypte et le Mozambique pour accrocher la qualification. Après cette défaite, un supporter s'en est pris au sélectionneur ghanéen.





Selon les informations de Saddick Adams, un homme a attaqué le sélectionneur ghanéen lors de l'arrivée de l'équipe à leur hôtel à Abidjan. La délégation ghanéenne a dû intervenir rapidement pour sauver l'ancien entraîneur de Tottenham. L'agresseur a été arrêté par la police ivoirienne.





Depuis des mois, Chris Hughton fait face à des critiques concernant le jeu et les résultats du Ghana.