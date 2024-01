CAN 2023 : Le Sénégal assure son rang et surclasse la Gambie (3-0)

Le Sénégal entame bien la CAN 2023. Favoris avant la partie, les joueurs d'Aliou Cissé ont battu la Gambie sur le score de 3-0 grâce à un grand Lamine Camara.



Dès le début du match, le Sénégal a imprimé son rythme malgré une première frappe dangereuse de la Gambie. Les Lions ont trouvé la faille après seulement 5 minutes de jeu. Sur une action initiée par Krépin Diatta et Lamine Camara, Sadio Mané a récupéré le ballon dans la surface avant de servir parfaitement Pape Gueye, qui a ajusté le gardien gambien d'une frappe sèche à ras de terre. Avant la fin de la première période, Edou Adams, milieu gambien, a été exclu après une semelle sur Lamine Camara.



En début de seconde période, Lamine Camara va faire le break pour les Lions, lancé par Ismaila Sarr. Le milieu de 19 ans va même s'offrir le doublé sur une magnifique frappe hors de la surface, après une passe de Iliman Ndiaye.



Avec cette victoire, le Sénégal prend les 3 points et provisoirement la tête du Groupe C, en attendant le match Cameroun - Guinée.



Prochaine sortie vendredi à 17 heures pour le choc face au Cameroun.