CAN 2023 : Le Sénégal bat le Cameroun et se qualifie pour les huitièmes de finale

Le choc entre Lions tourne à l'avantage du Sénégal. Face au Cameroun, les hommes d'Aliou Cissé se sont imposés sur le score de 3-1. Les Lions de la Téranga, avec cette victoire, assurent leur qualification pour les huitièmes de finale.



Deux sur deux. Après sa victoire face à la Gambie (3-0), le Sénégal s'impose encore face au Cameroun (3-1). Le Sénégal a bien débuté sa partie, en ouvrant le score à la 16e minute grâce à Ismaila Sarr, sur une frappe contrée par Zambo Anguissa. Le Sénégal ne sera pas trop inquiété durant une grande partie du match, confirmant sa maitrise en seconde période.