CAN 2023 : Le Sénégal confirme la malédiction du champion en titre

Champion d'Afrique lors de la dernière édition, le Sénégal était considéré comme le grand favori pour cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Mais après un sans faute en phase de poule, les Lions de la Téranga ont été éliminés par le pays hôte aux tirs au but. Une défaite qui confirme la malédiction qui touche les champions en titre à la CAN.







En effet, depuis 2010, aucun champion en titre à la CAN n'a réussi à passer l'épreuve des huitièmes de finale. En 2012, l'Egypte, championne en titre, ne s'est pas qualifiée à la CAN. En 2013, la Zambie, championne en 2012, s'est arrêtée en phase de groupe. Le Nigeria, qui a remporté cette CAN 2013, ne s'est même pas qualifié en 2015.





La Côte d'Ivoire, vainqueure en 2015, s'est arrêtée en phase de poule en 2017. Le Cameroun, champion en 2017, a été éliminé en huitième de finale lors de la CAN suivante. Et l'Algérie, championne en 2019, n'est pas sortie de sa poule à la CAN 2021.





Le Sénégal vient donc s'ajouter à cette longue liste de sélections frappées par la malédiction du champion en titre à la CAN.