CAN-2023 : Le Sénégal passe à côté de 788 millions F CFA





La défaite face à la Côte d'Ivoire en huitièmes de finale de la CAN-2023 a également des conséquences financières. En effet, le Sénégal devait empocher la somme de 788 millions F CFA, en cas de victoire.





Pour cette édition de la CAN, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a augmenté les primes de la compétition. Si le Sénégal avait empoché 4,5 millions de dollars (2,7 milliards F CFA) après son sacre le 6 février 2022 au Cameroun, le vainqueur de cette édition, lui, aura 7 millions de dollars, environ 4,2 milliards F CFA.





Ces primes débutent dès les quarts de finale. Toutes les sélections ayant réussi à dépasser les huitièmes de finale vont recevoir la somme de 1,3 million de dollars (788 millions F CFA). Le Sénégal était donc à un tir au but près d'empocher cette cagnotte et espérer aller chercher les 4,2 milliards F CFA réservés au vainqueur de la CAN.





À noter que les équipes qui iront jusqu'en demi-finales auront une prime de 2,5 millions de dollars, soit 1,5 milliard F CFA.