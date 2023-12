CAN 2023 : Le service des sports de Seneweb dévoile sa liste idéale des 27 Lions

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, dévoile ce vendredi 29 décembre la liste des 27 joueurs qui vont disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se dispute du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire. À la veille de cet évènement, le service des sports Seneweb se met à la place du sélectionneur et dévoile sa liste des joueurs qui vont disputer la CAN.



Gardiens

Edouard Mendy

Seyni Dieng

Mory Dieng

Défenseurs

Kalidou Koulibaly

Ablaye Ndiakhate Ndiaye

Abdou Diallo

Abdoulaye Seck

Formose Mendy

Ismail Jakobs

Fodé Ballo Touré

Youssouf Sabaly

Moussa Niakhaté

Milieux

Pape Matar Sarr

Lamine camara

Pathe ciss

Cheikhou Kouyaté

Idrissa Gana Gueye

Pape Gueye

Nampalys Mendy

Krepin Diatta

Attaquants

Sadio Mané

Habib Diallo

Ismaila Sarr

Nicola jackson

Iliman Ndiaye

Boulaye Dia

Abdallah Sima