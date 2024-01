CAN-2023 : Les conseils avisés d'Assimi Goita aux Aigles du Mali

Avant leur départ pour la Côte d’Ivoire, les Aigles du Mali étaient au Palais Koulouba, hier jeudi 11 janvier 2024. Ils ont reçu des mains du maître de céans, Assimi Goita, le drapeau national. Cette cérémonie traditionnelle est lourde de sens puisqu’elle investit les joueurs d’une mission : celle de défendre vaillamment les couleurs de leur pays à cette Coupe d’Afrique des Nations 2023.





« Défendre la patrie avec loyauté, courage et dignité »





Le président de la Transition malienne a demandé aux joueurs de se comporter comme des « combattants du ballon rond pour défendre la patrie avec loyauté, courage et dignité ». Il reste persuadé que ses jeunes frères ont les « capacités professionnelles » pour faire bonne figure lors de cette CAN et la remporter. « Je ne voudrais pas vous mettre de pression, car je vous sais conscients du défi à relever qui sera de rapporter la Coupe (d’Afrique ) au Mali. Ce défi n’est pas au-dessus de votre capacité professionnelle, car impossible n’est pas malien …Abordez chaque match avec un état d’esprit de guerrier en vous disant que vous êtes les plus forts. Vous allez donner le meilleur et rien ne peut vous arrêter dans votre volonté d’apporter la coupe au Mali», a-t-il dit aux joueurs , selon la presse locale.