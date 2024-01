CAN 2023 : les «espions» de Aliou Cissé déployés dans trois villes

Le Sénégal remet son titre en jeu ce lundi 15 janvier. Les Lions affrontent les Scorpions de la Gambie à partir de 14 heures (GMT) au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro pour le compte de la première journée du groupe C de la CAN 2023.



Pour faire un bon résultat face au voisin gambien, le sélectionneur national, Aliou Cissé, peut compter sur les notes des superviseurs. «Ils ont déjà remis leur dossier sur la Gambie, qui a été supervisée lors de ses matches contre la Côte d’Ivoire et le Mali», a confié le Directeur technique national (DTN), Mayacine Mar dans des propos rapportés par Les Échos.



Ce dernier a en plus révélé les lieux où sont déployés les trois «espions» du Sénégal. Mayacine Mar précise que Amsatou Fall veillera à Abidjan où sont logés les groupes A (Côte d’Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale et Guinée-Bissau) et B (Égypte, Cap-Vert, Mozambique et Ghana). Serigne Saliou Dia est envoyé à Bouaké où est hébergé le groupe D (Algérie, Burkina Faso, Mauritanie et Angola) tandis que Souleymane Diallo se chargera du groupe F (Maroc, RD Congo, Zambie et Tanzanie).



Le DTN révèle que les «espions» sénégalais «sont tous arrivés à leur lieu de représentation». «Ils seront les collaborateurs du coach pour les informations liées à nos potentiels adversaires, les équipes que l’on pourrait rencontrer plus tard dans la compétition», ajoute-t-il.